صور.. توافد الناخبين بالأسكندرية باليوم الثالث للاستفتاء والمحافظ يؤكد: انتظام العمل

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت لجان الاستفتاء بمحافظة الأسكندرية توافد المواطنين منذ الصباح فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، واصطحب المواطنين أبناءهم إلى لجان الاستفتاء وسط أجواء احتفالية.

ومن جانبه أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع وبدء عملية التصويت بجميع أنحاء المحافظة في الموعد المحدد لها، في اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا انتظام سير عملية الاستفتاء في جميع مقار والبالغ عددها 415 مقرا انتخابيا، و18 لجنة عامة، و746 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وأشار قنصوة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، وتستمر في انعقادها لحين الانتهاء من أعمال فرز الصناديق والتي ستبدأ مساء اليوم عقب غلق كافة اللجان وانتهاء التصويت والاقتراع، لافتا إلى أن الغرفة تتابع أولا بأول اللجان الانتخابية بجميع أنحاء الثغر من خلال مندوبيها، وحددت عدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الاستفتاء.