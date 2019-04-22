صور.. توافد الناخبين بالأسكندرية باليوم الثالث للاستفتاء والمحافظ يؤكد: انتظام العمل

شهدت لجان الاستفتاء بمحافظة الأسكندرية توافد المواطنين منذ الصباح فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، واصطحب المواطنين أبناءهم إلى لجان الاستفتاء وسط أجواء احتفالية.
ومن جانبه أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع وبدء عملية التصويت بجميع أنحاء المحافظة في الموعد المحدد لها، في اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا انتظام سير عملية الاستفتاء في جميع مقار والبالغ عددها 415 مقرا انتخابيا، و18 لجنة عامة، و746 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.
وأشار قنصوة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، وتستمر في انعقادها لحين الانتهاء من أعمال فرز الصناديق والتي ستبدأ مساء اليوم عقب غلق كافة اللجان وانتهاء التصويت والاقتراع، لافتا إلى أن الغرفة تتابع أولا بأول اللجان الانتخابية بجميع أنحاء الثغر من خلال مندوبيها، وحددت عدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الاستفتاء.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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