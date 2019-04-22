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الإثنين، 22 أبريل 2019 04:27 م
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صور.. تزايد أعداد المواطنين أمام لجان الجيزة بمنتصف اليوم الأخير للاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:19 م
صور.. تزايد أعداد المواطنين أمام لجان الجيزة بمنتصف اليوم الأخير للاستفتاء تزايد عدد المصوتين
كتب محمود عبد الراضي
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شهد محيط لجان الجيزة زيادة فى عدد المواطنين خلال النصف الثانى من اليوم الأخير للتصويت على التعديلات الدستورية.

 

وشارك الشباب والسيدات فى الحشود بمحيط اللجان فى العديد من المناطق بـأكتوبر والجيزة والبدرشين والحوامدية والصف والعياط وأبو النمرس وكرداسة ومنشأة القناطر.

 

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

 

الأطفال يشاركون في ماراثون الاقتراع
الأطفال يشاركون في ماراثون الاقتراع

 

تزايد عدد المصوتين
تزايد عدد المصوتين

 

حشود أمام اللجان
حشود أمام اللجان

 

زحام في اليوم الثالث
زحام في اليوم الثالث

 

زيادة عدد المواطنين أمام اللجان
زيادة عدد المواطنين أمام اللجان

 

مسيرات وزحام بمحيط اللجان
مسيرات وزحام بمحيط اللجان

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