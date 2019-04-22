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صور.. بدء الفرز باللجان الفرعية فى الفيوم بعد انتهاء التصويت بالاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:42 م
صور.. بدء الفرز باللجان الفرعية فى الفيوم بعد انتهاء التصويت بالاستفتاء
الفيوم رباب الجالي
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بدأت عمليات فرز أصوات المواطنين فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجان الفرعية بمحافظة الفيوم، تمهيدًا لتجميع الأصوات وتسليمها للجان الفرز العامة.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
يشار إلى أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
فرز اصوات الفيوم (1)
 

 

فرز اصوات الفيوم (2)
 

 

فرز اصوات الفيوم (3)
 

 

فرز اصوات الفيوم (4)
 

 

فرز اصوات الفيوم (5)
 

 

فرز اصوات الفيوم (6)
 

 

فرز اصوات الفيوم (7)

 


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