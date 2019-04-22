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صور.. بدء أعمال الفزر داخل 716 مركزا تصويتيا بالتعديلات الدستورية بسوهاج

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:47 م
صور.. بدء أعمال الفزر داخل 716 مركزا تصويتيا بالتعديلات الدستورية بسوهاج بدء أعمال الفزر
سوهاح - محمود مقبول
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أغلقت المراكز التصويتية بمحافظة سوهاج، لجانها فى الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك داخل 716 مركزا تصويتيا، بإجمالى 787 لجنة على مستوى المحافظة، حيث بلغ من لهم حق التصويت بمحافظة سوهاج 2 مليون و977 ألف و18 صوتا مقيدين بالجداول ، وقد بدأ روؤساء اللجان أعمال الفرز للصناديق داخل اللجان تمهيدا لارسالها للجنة الرئيسية داخل مجمع محاكم سوهاج.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

بدء أعمال الفزر (1)
 
بدء أعمال الفزر (2)
 
بدء أعمال الفزر (3)
 
بدء أعمال الفزر (4)

 


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