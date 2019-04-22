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صور.. بدء أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:19 م
صور.. بدء أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر بدء أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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بدأت أعمال فرز الأصوات داخل أكبر لجان الاستفتاء بمدينة الغردقة ، وهى لجنة رقم 11 بمدرسة رجاك بدائرة قسم أو الغردقة،  والتى استقبلت الوافدين . 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين
 
وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (1)
أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (1)

أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (2)
أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (2)

أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (3)
أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (3)

أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (4)
أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (4)

أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (5)
أعمال الفرز داخل لجنة الوافدين فى البحر الأحمر (5)

 


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