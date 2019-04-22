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الإثنين، 22 أبريل 2019 07:37 م
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صور.. المواطنون يحتفلون بالاستفتاء بـ"العصا الصعيدى" فى وسط البلد

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:29 م
صور.. المواطنون يحتفلون بالاستفتاء بـ"العصا الصعيدى" فى وسط البلد احتفالات لا تتوقف
كتب تامر البطريقي
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تفاعل المواطنين والمارة وأصحاب المحال بشوارع القصر العينى وجاردن سيتي ووسط العاصمة مع الأغانى الوطنية التى يجوب بها "الباص المكشوف" شوارع القاهرة حاملاً أعلام مصر وشعارات "إعمل الصح"، حيث رقص المواطنين "العزايزة والعصا الصعيدى" ابتهاجا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى تحول على مدار 3 أيام متتالية إلى كرنفال وطنى ورسالة صريحة إلى العالم كتبها المصريين بأيديهم.

وأكد الشباب ومعهم النساء والأطفال بصحبة ذويهم من أمام لجان الدوبارة والقصر العينى وجاردن سيتى لـ"اليوم السابع"، مشاركتهم بكلمات صريحة ووافية، مرددين هتافات: "هى دى مصر.. تحيا مصر".

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

احتفالات لا تتوقف (1)
احتفالات لا تتوقف (1)

 

احتفالات لا تتوقف (2)
احتفالات لا تتوقف (2)

 

احتفالات لا تتوقف (3)
احتفالات لا تتوقف (3)

 

احتفالات لا تتوقف (4)
احتفالات لا تتوقف (4)

 

احتفالات لا تتوقف (5)
احتفالات لا تتوقف (5)

 

احتفالات لا تتوقف (6)
احتفالات لا تتوقف (6)

 

احتفالات لا تتوقف (7)
احتفالات لا تتوقف (7)

 


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