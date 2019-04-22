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صور.. "ادلى بصوتك وحلل فيروس سى".. 100 مليون صحة أمام لجنة بالهرم

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:04 م
صور.. "ادلى بصوتك وحلل فيروس سى".. 100 مليون صحة أمام لجنة بالهرم مشاركة المواطنين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب عبد اللطيف صبح - حازم عبد الصمد
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تحت شعار "ادلى بصوتك وحلل فيروس سى"، تواجدت حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مدرسة الحلمية الإعدادية بمنطقة زغلول بدائرة الهرم بالجيزة.

 
وقال أيمن محمد، أحد المشاركين بالحملة، إن الحملة تستهدف أى تجمع لإجراء التحاليل اللازمة للمواطنين للاطمئنان على صحتهم، موضحا أنهم يستغلون الحشد أمام المراكز الانتخابية لفحص المواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
ادلى بصوتك وحلل فيروس سى (2)
 
ادلى بصوتك وحلل فيروس سى (3)
ادلى بصوتك وحلل فيروس سى (3)

 

ادلى بصوتك وحلل فيروس سى (4)
ادلى بصوتك وحلل فيروس سى (4)

 

ادلى بصوتك وحلل فيروس سى (5)
ادلى بصوتك وحلل فيروس سى (5)

 

ادلى بصوتك وحلل فيروس سى (1)
ادلى بصوتك وحلل فيروس سى (1)

 


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