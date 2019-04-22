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صور.. احتفالات المواطنين أمام مدارس بشتيل فى اليوم الثالث من الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:05 ص
صور.. احتفالات المواطنين أمام مدارس بشتيل فى اليوم الثالث من الاستفتاء الاستفتاء على التعديلات الدستوريه
كتب عز النوبى - أحمد عرفة- محمود احمد عطا - تصوير أحمد معروف
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شهدت مدارس منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، احتفالات للمواطنين بالأغانى الوطنية أثناء مشاركة المصريين فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث.

وتشهد مدارس بشتيل إقبال متزايد من قبل المواطنين على لجان الاستفتاء، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على  التعديلات  الدستورية. 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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