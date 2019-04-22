صور.. إقبال متزايد من أهالى مطروح والوافدين على لجان الاستفتاء

مطروح - حسن مشالى

تشهد لجان محافظة مطروح، إقبالاً كبيراً، من أهالى المحافظة والوافدين العاملين فى حقول البترول والمشروعات الكبرى، على مختلف اللجان، للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، بالتزامن أهالى القرى منذ بدء فتح اللجان.

وشهدت بعض اللجان كثافة كبيرة فى الإقبال، خاصة القريبة من إقامة وأماكن عمل الوافدين.

وأكد المستشار محمد رأفت المشرف على لجنة مجمع مدارس أبو بكر الصديق، أن الناخبين يتوافدون على اللجنة بأعداد كبيرة من الوافدين والناخبين المقيدين فى اللجنة من أبناء مطروح، منذ بداية التصويت، مشيراً إلى أن عملية التصويت تجرى بشكل منظم وسريع.

محافظ مطروح يتفقد لجان السلوم ويكرم معمرات السلوم لمشاركتهن

وتفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الاثنين، عدد من اللجان بمدن السلوم وبرانى والنجيلة، للاطمئنان على سير العملية الديمقراطية التى تجرى على التعديلات الدستورية على مدار ثلاثة أيام.

وقام محافظ مطروح بتكريم 4 سيدات تجاوزت أعمارهن 105 أعوام من أبناء لسلوم لمشاركتهن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد الغرابلى، أن هذه رسالة لشباب مصر والعالم أنه مهما طال العمر سيظل أبناء مصر يبنون فيها من أجل مستقبل أبنائهم، وأن ذلك ليس جديدا على أبناء السلوم حماة البوابة الغربية لمصر.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.























