video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إقبال كبير على لجان الاستفتاء بقرى الغربية.. ومسيرة حاشدة لقومى المرأة

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:21 م
صور.. إقبال كبير على لجان الاستفتاء بقرى الغربية.. ومسيرة حاشدة لقومى المرأة إقبال كبير على لجان الاستفتاء بقرى الغربية
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل
إضافة تعليق
تشهد قرى محافظة الغربية، توافد المئات من المواطنين على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الاستفتاء على مواد الدستور.
 
واحتشد المواطنون أمام اللجان للتصويت، وسط هتافات تحيا مصر، ونعم نعم للدستور.
 
وحرص كبار السن والمرضي على الذهاب إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وقام رجال الشرطة بمساعدتهم في الدخول على الكراسي المتحركة.
 
كما نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، مسيرات حاشدة إلى اللجان للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية، قادتها الدكتورة  صفاء مرعي  مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، وطافت المسيرات قرى الهياتم مركز المحلة الكبرى والرجدية وميت حبيش مركز طنطا، كما شاركت عضوات الفرع فى متابعة اللجان و التواصل مع رؤساء مجالس المدن .
 
وأكدت الدكتورة صفاء مرعي، أن الفرع قام بتنفيذ حملات طرق الأبواب بمراكز المحافظة خلال الفتره الماضية، بهدف التوعية السياسية للمرأة الريفية بالإضافة إلى سلسلة من الندوات بالمدن، لحث جميع فئات المجتمع على المشاركة في هذا الاستفتاء.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين
 
واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(1)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(2)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(3)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(4)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(5)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(6)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(7)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(8)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(9)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(10)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(11)
 
اقبال-كبير--على-لجان-الاستفتاء-بقرى-محافظة-الغربية-(12)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متكئا على عكازه.. حكاية عم سيد رضوان يتحدى مرضه ويشارك فى الاستفتاء.. صور

حشود ضخمة من المواطنين أمام لجان الاستفتاء بشركة الأدوية بمعهد ناصر

صور.. طابور من الشباب بلجان المرج فى اليوم الأخير للاستفتاء على الدستور

3 أشقاء فاقدى البصر يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقنا

صور.. عمرو موسى وزوجته يدليان بصوتيهما فى الاستفتاء على تعديلات الدستور

إقبال كثيف لعمال شركات قطاع الأعمال العام للتصويت على التعديلات الدستورية

المواطنون يلتقطون سيلفى عقب التصويت بالاستفتاء أمام لجان الزمالك

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

election




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة