صور.. إقبال كبير على لجان الاستفتاء بقرى الغربية.. ومسيرة حاشدة لقومى المرأة

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

تشهد قرى محافظة الغربية، توافد المئات من المواطنين على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الاستفتاء على مواد الدستور.

واحتشد المواطنون أمام اللجان للتصويت، وسط هتافات تحيا مصر، ونعم نعم للدستور.

وحرص كبار السن والمرضي على الذهاب إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وقام رجال الشرطة بمساعدتهم في الدخول على الكراسي المتحركة.

كما نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، مسيرات حاشدة إلى اللجان للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية، قادتها الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، وطافت المسيرات قرى الهياتم مركز المحلة الكبرى والرجدية وميت حبيش مركز طنطا، كما شاركت عضوات الفرع فى متابعة اللجان و التواصل مع رؤساء مجالس المدن . وأكدت الدكتورة صفاء مرعي، أن الفرع قام بتنفيذ حملات طرق الأبواب بمراكز المحافظة خلال الفتره الماضية، بهدف التوعية السياسية للمرأة الريفية بالإضافة إلى سلسلة من الندوات بالمدن، لحث جميع فئات المجتمع على المشاركة في هذا الاستفتاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.