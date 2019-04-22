صور.. إقبال الشباب على الاستفتاء بالإسماعيلية وعمال البترول ببورسعيد

الإسماعيلية – جمال حراجى - صبرى غانم - السيد فلاح - بورسعيد محمد فرج

شهدت لجان حى أول الإسماعيلية إقبالا من الشباب لليوم الثالث على التوالى، حيث توافد المئات من شباب الإسماعيلية على لجنتى مدرسة فاطمة الزهراء والسماك بحى أول للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما قام عدد من طلاب جامعة القناة برفع لافتة باسم الجامعة للتأكيد على مشاركة طلاب الجامعة لليوم الثالث فى الانتخابات.

كما شهدت باقى اللجان داخل مدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة إقبالا من المواطنين فى آخر أيام التصويت للإدلاء بأصواتهم داخل لجان حى ثانى الإسماعيلية بحيز منطقة عرايشية مصر ولجان مدرسة السادات وعمر مكرم والجلاء.

وأكد اللواء المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك إقبالا من الشباب والسيدات على اللجان الانتخابية لليوم الثالث، كما شهدت لجان القرى بمراكز الإسماعيلية إقبالا كثيفا لليوم الثالث، مما يؤكد ارتفاع نسبة التصويت على التعديلات الدستورية بكافة قطاعات المحافظة.

إقبال كثيف من العاملين بحقول البترول غرب بورسعيد للمشاركة فى الاستفتاء

توافد كثيف من العاملين بحقول البترول غرب بورسعيد لليوم الثالث على التوالى للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية، وسط فرحة غامرة وملحمة وطنية وعرس ديمقراطى من الأعداد الغفيرة المشاركة فى الاستفتاء .

رئيس لجنة يخرج لناخب قعيد داخل "توك توك" فى الإسماعيلية

حرص المستشار أحمد ربيع رئيس لجنة مدرسة الشهيد كمال الدين عريبة بمدينة القصاصين بالإسماعيلية على الخروج إلى مواطن قعيد يجلس داخل توك توك حاملا السجلات وورقة الاقتراع له للإدلاء بصوته على التعديلات الدستورية.

قاضى لجنة مدرسة المحسمة بالإسماعيلية يخرج لرجل مسن للتصويت على التعديلات

وخرج المستشار أحمد ربيع، قاضى لجنة مدرسة المحسمة البلد، بقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين الجديدة فى الإسماعيلية، من اللجنة لرجل مسن، جاء فى "توك توك"، للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد لجان مركز فايد

وتفقد اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بعض الخدمات الأمنية المعينة على لجان الاستفتاء على الدستور بدائرة مركز فايد والتقى مدير الأمن خلال جولته مع بعض الناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.











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