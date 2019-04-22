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صور.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية: نزلنا الاستفتاء من أجل مصر

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:44 ص
صور.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية: نزلنا الاستفتاء من أجل مصر جانب من الاقبال
الشرقية - فتحية الديب
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أدلى العشرات من أهالي قرية ميت ربيعة مركز بلبيس بالشرقية، بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، معبرين عن فرحتهم، مؤكدين أنهم خرجوا من أجل مصر والشهداء.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين
 
واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
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