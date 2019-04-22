صور.. أطفال يهتفون تحيا مصر بمدرسة شهيد بالشرقية

في لافتة وطنية سمح المستشار أحمد البطريق، رئيس اللجنة رقم 73 بمدرسة الشهيد مؤمن صابر، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لمجموعة من الأطفال كانوا خارج اللجنة طلبوا من قوات التأمين الدخول لغرس أصابعهم في الحبر الفسفوري، وفور علم المستشار رئيس اللجنة سمح لهم بالدخول لكي يغرس فيهم الوطنية وحب الوطن وعبر الأطفال عن فرحتهم بدخول اللجنة وهتفوا تحيا مصر.
يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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