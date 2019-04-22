صور.. أطفال يهتفون تحيا مصر بمدرسة شهيد بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

في لافتة وطنية سمح المستشار أحمد البطريق، رئيس اللجنة رقم 73 بمدرسة الشهيد مؤمن صابر، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لمجموعة من الأطفال كانوا خارج اللجنة طلبوا من قوات التأمين الدخول لغرس أصابعهم في الحبر الفسفوري، وفور علم المستشار رئيس اللجنة سمح لهم بالدخول لكي يغرس فيهم الوطنية وحب الوطن وعبر الأطفال عن فرحتهم بدخول اللجنة وهتفوا تحيا مصر.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.