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الإثنين، 22 أبريل 2019 05:55 م
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"شباب القليوبية" تنظم مسيرة بعلم طوله 50 مترا بالقناطر الخيرية للمشاركة بالاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:05 م
"شباب القليوبية" تنظم مسيرة بعلم طوله 50 مترا بالقناطر الخيرية للمشاركة بالاستفتاء
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط، مسيرة شبابية بمدينة القناطر الخيرية، ورحاب المزين رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، ومختار شداد نائب رئيس مجلس ومدينة القناطر، والعاملين بإدارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد كبير من الشباب بالمدينة، مسيرة بعلم طوله 50 متر بالقناطر الخيرية للمشاركة في الاستفتاء.
 
وأكد "الصبروط"، أن المسيرة تهدف إلى إثارة الشعور الوطني لدى الشباب وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره أحد أهم الحقوق السياسية للمواطنين، كما تعتبر فئة الشباب ذات أولوية كبرى في بناء مستقبل الأمة، والقيادات المجتمعية والشبابية هم قدوة لهؤلاء الشباب ونموذجا يحتذى به في الانتماء والإيجابية. 
 
وأوضح "الصبرط"، يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
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