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زوجة الشهيد محمود منير تصطحب طفلها بزى عليه صورة والده للاستفتاء بالشرقية

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:33 م
زوجة الشهيد محمود منير تصطحب طفلها بزى عليه صورة والده للاستفتاء بالشرقية زوجة الشهيد محمود منير وطفلها
الشرقية- فتحية الديب
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أدلت الدكتورة راندا ثروت زوجة الشهيد النقيب البطل محمود منير، إبن مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وقالت زوجة الشهيد، إنها حرصت على إصطحاب نجلها الوحيد"منير" بتشيرت عليه صورة والده لكى تغرس فيه روح الوطنية وحب البلد، مشيرة إلى أنها فخورة بكونها زوجة شهيد ضحى بروحه من أجل تراب وطنه مصر.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية  بجنوب وشمال الشرقية ، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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