روسيا تجرى رحلة مراقبة فوق الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة

وكالات الأنباء

يعتزم مجموعة من المراقبين العسكريين الروس القيام برحلة مراقبة فوق الأراضي الأمريكية في الفترة من 22 إلى 27 أبريل، بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة".

وبحسب صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجمة الحمراء) الرسمية في روسيا، يوم الاثنين، قال رئيس المركز الوطني لوزارة الدفاع الروسي للحد من التهديد النووي سيرجي ريجكوف، "إن رحلة الطائرة الروسية "TU-214ON" ستنفذ ضمن المعاهدة الدولية للأجواء المفتوحة.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة من مطار روزكرانس التذكاري في الولايات المتحدة، وستصل المسافة القصوى للطيران إلى 4800 كيلومتر (2982 ميل)، وفقا لصحيفة القوات المسلحة الروسية الروسية.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تنسيق مسار الرحلة مع الولايات المتحدة، وسيراقب الخبراء الأمريكيون على متن الطائرة الروسية استخدام معدات المراقبة والامتثال لأحكام المعاهدة.