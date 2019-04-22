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رئيس وزراء روسيا: هناك فرص لتحسين العلاقات مع أوكرانيا بقيادة زيلينسكى

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:50 ص
رئيس وزراء روسيا: هناك فرص لتحسين العلاقات مع أوكرانيا بقيادة زيلينسكى رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف
موسكو(أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن هناك فرص لتحسين التفاعل بين أوكرانيا وروسيا، إلا أنها تحتاج إلى الصدق والنهج العملى وتحمل المسئولية.

وقال ميدفيديف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن هناك فرصا لتحسين التفاعل بين روسيا وأوكرانيا بقيادة الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي.. والشىء الرئيسى الذى أتمناه للقيادة الأوكرانية الجديدة هو التعقل فقط على هذا أساس هذا النهج حتى يمكن إعادة إحياء التفاعل الاقتصادى بين البلدين، مما يعنى حل أصعب المشاكل الاجتماعية الحادة اليوم لملايين الأوكرانيين".

وكانت قد جرت أمس الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية، والتى تجرى على خلفية استمرار التوتر فى علاقات البلاد مع روسيا منذ بداية الأزمة عام 2014، حيث حصل زيلينسكى على 73% من أصوات الناخبين مقابل 25% حصل عليها بيترو بوروشينكو.. واحتفل زيلينسكى وسط أنصاره متعهدا بألا يخذل الشعب الأوكرانى.

 


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