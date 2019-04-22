رئيس لجنة لسيدة فى بنى سويف: "خليكى وأنا أجيلك فى أى مكان"

بنى سويف - أيمن لطفى وهانى فتحى

قال رئيس لجنة نقابة المعلمين رقم" 42 " بمدينة بنى سويف لسيدة مسنة أثناء حضورها للإدلاء بصوتها على التعديلات الدستورية: "خليكى وأنا أجيلك فى أى مكان"، وذلك قبل أن يجلسها على مقعد فى مدخل اللجنة للإطلاع على بطاقتها ومنحها بطاقة الإدلاء بصوتها.

كما ساعد أحد المشرفين اللجنة سيدة ومريضة تحمل عكازًا فى الدخول إلى اللجنة للإدلاء بصوتها فى اليوم الثالث من الإستفتاء على التعديلات الدستورية .

وقد أدلى إبراهيم كمال الدين، والد الشهيد محمد إبراهيم، الذى استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى بشمال سيناء، بصوته فى لجنته الانتخابية بقرية شاويش بمركز ومدينة أهناسيا غرب بنى سويف فى اليوم الثالث من الإستفتاء على التعديلات الدستورية .

ودعا والد الشهيد المصريين إلى المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور كحق مكفول للجميع حتى نتمكن من القضاء على الإرهاب، ويستقر الوطن ويستكمل الرئيس السيسى الإصلاح الاقتصادى

كما نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمركز إسعاف بنى سويف أربع حالات من المستشفيات والمنازل للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما تم نقل المريضة عظيمة على أبو العلاء من مستشفى الرمد إلى مدرسة الثانوية بنات الحديثة، ونقل المريض مكرم أحمد عبدالغنى إلى مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات، والمريض جاسر أبوالعلا مخلوف لمدرسة الجزيرة المرتفعة الإبتدائية، ونقل كفيف من المنزل يدعى يسرى على سعد للمدرسة الحديثة بنى سويف الجديدة إلى لجان الاستفتاء الخاصة بهم للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



رئيس لجنة يستقبل سيدة ويجلسها باللجنة



والد الشهيد



إسعاف بنى سويف تنقل المرضى للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء



إسعاف بنى سويف تنقل المرضى للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء



إسعاف بنى سويف تنقل المرضى للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء



إسعاف بنى سويف تنقل المرضى للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء