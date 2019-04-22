رئيس حزب إسبانى يستفز المسلمين: لمن يستبقون التهنئة برمضان.. "القيامة أولا"

شن زعيم حزب فوكوس الإسبانى اليمينى المتطرف، هجوما حادا على المسلمين وأبناء الجاليات المهاجرة فى إسبانيا، ودافع فى كلمة أمام حشد من المواطنين بمدينة مورسيا، عن تناول لحم الخنزير، مؤكدا ضرورة وضع حد للهجرة الوافدة إلى إسبانيا.

وفى كلمة أمام 4 آلاف شخص من أنصاره، قال سانتياجو أباسكال زعيم الحزب اليمين "لمن يستبقون التهنئة برمضان.. للآخرون الذين بدءوا فى ذلك، أقول القيامة أولا، وسنحتفل ونهنئ أنفسنا بعيد القيامة" الذى حل أمس الأحد.

وبحسب ما نشرته صحيفة دياريو باتريوتا فى تقرير لها اليوم، أضاف زعيم حزب فوكوس "المسلمون يرفضون أكل لحم الخنزير، ونحن هنا سوف فى تلك المدينة نواصل تناول لحم الخنزير ضد أولئك الذين يقولون إنه خنزير ميت ويريدون تدمير تقاليدنا".

ويرى حزب فوكس أن مورسيا منطقة تضرت كثيرا من وصول المهاجرين من شمال أفريقيا، ولذلك أكد اباسكال على ضرورة بناء الجدار فى سبتة وميليلية لوضع حد للهجرة الغير شرعية، مشيرا إلى أن هذا العام وصل عدد المهاجرين إلى إسبانيا إلى 100 الف مهاجر.