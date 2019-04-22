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رئيس جنوب إفريقيا يصل القاهرة للمشاركة فى قمة الرئيس السيسي بشأن السودان

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:54 م
رئيس جنوب إفريقيا يصل القاهرة للمشاركة فى قمة الرئيس السيسي بشأن السودان الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
كتب محمود عبد الغنى
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استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في قمة مع الرئيس السيسي وعدد من الرؤساء الأفارقة.

كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن غدا الثلاثاء، تستضيف القاهرة اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي.ومن المقرر أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي بقمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، والرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس جمهورية الكونجو، والرئيس عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، فضلاً عن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذلك دميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الاثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية.

ويحضر مبعوثون عن رؤساء كل من أوغندا سام كوتيسا وزير الخارجية، وكينيا مونيكا جوما وزيرة الخارجية، ونيجيريا مصطفى لوال سليمان وكيل وزارة الخارجية.

وتستهدف القمة مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وتعزيز العمل المشترك، والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك.


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