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دور إنسانى للجيش والشرطة لخدمة كبار السن فى الاستفتاء على الدستور.. صور

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:07 م
دور إنسانى للجيش والشرطة لخدمة كبار السن فى الاستفتاء على الدستور.. صور دور انساني من الجيش والشرطة لخدمة كبار السن في الاستفتاء علي الدستور
كتب إسلام مسعود
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حرص عدد من قوات الشرطة والجيش المتواجدين لتأمين مقار اللجان الانتخابية على مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور بلجان مدينة البدرشين.

دور انساني من الجيش والشرطة لخدمة كبار السن في الاستفتاء علي الدستور
دور إنساني من الجيش والشرطة لخدمة كبار السن في الاستفتاء علي الدستور 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

دور انساني من الجيش والشرطة لخدمة كبار السن في الاستفتاء علي الدستور (4)
دور انساني من الجيش والشرطة لخدمة كبار السن في الاستفتاء علي الدستور 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

دور انساني من الجيش والشرطة لخدمة كبار السن في الاستفتاء علي الدستور
دور انساني من الجيش والشرطة لخدمة كبار السن في الاستفتاء علي الدستور 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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