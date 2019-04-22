دواوين الوزارات.. الصحة: مستعدون لنقل خبرات "100 مليون صحة" لشرق المتوسط

إعداد – على عبد الرحمن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: مصر مستعدة لنقل خبرات "100 مليون صحة" لدول شرق المتوسط وأفريقيا

وزارة الرى :

وزير الرى يتوجه للفيوم لمتابعة انسداد تغطية بحر ترسا فى مركز سنورس

وزارة الأوقاف:

الأوقاف: تعاون مع الإذاعة المصرية لنشر الفكر الوسطى وقضايا التجديد

وزارة الهجرة:

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أظهروا مشهدًا حضاريًا خلال أيام التصويت

وزارة التربية والتعليم:

ختام فعاليات بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضى

وزارة الزراعة:

الزراعة: تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر السنوى لكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: المصريون يضربون أروع مثل فى ممارسة حقوقهم السياسية

وزارة التنمية المحلية:

وزير التنمية المحلية يتابع سير العمل فى غرفة العمليات المركزية

وزيرة البيئة:

وزيرة البيئة تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة