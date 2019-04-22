video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 12:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دواوين الوزارات.. الصحة: مستعدون لنقل خبرات "100 مليون صحة" لشرق المتوسط

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. الصحة: مستعدون لنقل خبرات "100 مليون صحة" لشرق المتوسط الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
إعداد – على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

الصحة: مصر مستعدة لنقل خبرات "100 مليون صحة" لدول شرق المتوسط وأفريقيا

 

 وزارة الرى :

وزير الرى يتوجه للفيوم لمتابعة انسداد تغطية بحر ترسا فى مركز سنورس

 

وزارة الأوقاف:

الأوقاف: تعاون مع الإذاعة المصرية لنشر الفكر الوسطى وقضايا التجديد

 

وزارة الهجرة:

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أظهروا مشهدًا حضاريًا خلال أيام التصويت

 

وزارة التربية والتعليم:

ختام فعاليات بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضى

 

وزارة الزراعة:

الزراعة: تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر السنوى لكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: المصريون يضربون أروع مثل فى ممارسة حقوقهم السياسية

 

وزارة التنمية المحلية:

وزير التنمية المحلية يتابع سير العمل فى غرفة العمليات المركزية

 

وزيرة البيئة:

وزيرة البيئة تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الشباب والرياضة التونسية فى القاهرة للمشاركة باجتماعات المكتب التنفيذى العربي

فيديو.. وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أظهروا مشهدًا حضاريًا خلال أيام التصويت

وزير الأوقاف : الإقبال الشعبى الكثيف على الاستفتاء انحياز للاستقرار

دواوين الوزارات

اخبار الحكومة

اخبار مصر

التعليم

التموين

الصحة




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة