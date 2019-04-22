درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 22/4/2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى



القاهرة 11 23

شبين الكوم 12 22

طنطا 12 21

دمنهور 13 20

الاسكندرية 13 20

بلطيم 12 20

مطروح 14 19

السلوم 12 22

سيوة 11 27

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 12 24

الاسماعيلية 10 24

السويس 11 23

العريش 12 19

رفح 12 19

رأس سدر 13 18

نخل 05 19

نويبع 14 22

طابا 09 19

كاترين 02 15

الطور 14 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 23

بنى سويف 11 24

المنيا 09 24

أسيوط 08 25

سوهاج 09 25

قنا 08 26

الأقصر 13 28

أسوان 14 29

أبوسمبل 15 28

الوادى الجديد 14 27

شلاتين 17 27

ابو رماد 18 25

راس حدربة 19 24

حلايب 19 24



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:



الصغرى العظمى



مكة المكرمة 21 36

المدينة 17 31

الرياض 14 29

المنامة 22 30

أبوظبى 24 39

الدوحة 22 33

الكويت 16 27

دمشق 02 16

بيروت 13 18

عمان 02 14

القدس 06 14

غزة 11 19

بغداد 11 22

مسقط 28 33

صنعاء 13 25

الخرطوم 20 36

طرابلس 18 32

تونس 14 30

الجزائر 13 16

الرباط 12 20

نواكشوط 18 28



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى



أنقرة 01 - 12

اسطنبول 06 14

اسلام اباد 20 33

نيودلهى 24 38

جاكرتا 25 34

بكين 14 25

كوالالمبور 25 34

طوكيو 14 23

أثينا 10 18

روما 14 22

باريس 11 25

مدريد 09 17

برلين 10 19

لندن 12 22

مونتريال 05 17

موسكو 06 18

نيويورك 12 17

واشنطن 11 19