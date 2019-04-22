حشود ضخمة من العمال أمام لجان العاصمة الإدارية ثالث أيام الاستفتاء

كتب إبراهيم أحمد

في مشهد ملفت للانتباه، احتشدت لجان العاصمة الإدارية بمئات المواطنين والعمال، الذين شكلوا حشدا كبيرا خارج اللجان، فى ثالث أيام المشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان العاصمة الإدارية تنظيم المواطنين والعمال العديد من الطوابير أمام اللجان والتى امتدت لعشرات الأمتار خارج المدارس منتظرين مشاركتهم فى الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.