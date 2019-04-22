تحيا مصر.. "الهجرة" تحتفى بمشاركة أطفال المصريين بالخارج لآبائهم بالاستفتاء

كتب محمد رضا

تواصل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الاثنين، نشر توثيق النماذج الوطنية المشرفة للمصريين فى الخارج أثناء مشاركتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أقيم بالخارج خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، حيث تنشر الوزارة الصور والفيديوهات لعملية الاستفتاء فى سفارات وقنصليات مصر حول العالم احتفاءً بالمشاركة الكبيرة لأبناء مصر فى الخارج.

وتنشر وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بشكل متتالى الصور والفيديوهات التى رصدتها وجمعتها غرفة عمليات الوزارة لمتابعة عملية الاستفتاء على تعديل الدستور، والتى تتداولها عبر هاشتاج "حصاد غرفة عمليات وزارة الهجرة".

ومن بين النماذج التى نشرتها وزارة الهجرة، مقطع فيديو لطفل يرافق والده فى قنصلية مصر بنيويورك خلال مشاركته فى الاستفتاء، وأثناء ذلك رفع الطفل علم مصر مرددًا هتاف "تحيا مصر"، فيما علقت الوزارة على الفيديو "فى أيام التصويت بالاستفتاء للمصريين بالخارج.. الآباء قدموا أروع الأمثلة فى إنهم يكونوا قدوة لأولادهم عشان يتعلموا إزاى يبقوا إيجابيين ويشاركوا فى صنع مستقبل بلدهم.. وده كان أصغر ناخب مصرى فى نيويورك".

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وأجريت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.







