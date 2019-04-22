video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يتمسك بـ"عقوبات إيران".. ويؤكد: نريد حياة أفضل للإيرانيين

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:58 م
بومبيو يتمسك بـ"عقوبات إيران".. ويؤكد: نريد حياة أفضل للإيرانيين بومبيو
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن بلاده ستواصل العقوبات على إيران لحين العدول عن سلوكها الدولى، مؤكداً فى مؤتمر صحفى منذ قليل أن واشنطن تريد حياة أفضل للإيرانيين.
 
وأضاف وزير الخارجية الأمريكى أن واشنطن تسعى مع شركائها الدوليين لتعويض النقص المتوقع فى سوق النفط بعد تراجع الانتاج الإيرانى، موضحا أن الولايات المتحدة لن تعطى فترة سماح بعد انتهاء إعفاءات النفط الإيراني في 1 مايو.
 
وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة لم تدعم أى جماعة خارجية ضد إيران.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العربية: ترامب يقرر عدم تجديد إعفاءات عقوبات نفط إيران اعتبارا من مايو

بومبيو

امريكا

ايران

عقوبات امريكا على ايران




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة