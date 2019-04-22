بومبيو يتمسك بـ"عقوبات إيران".. ويؤكد: نريد حياة أفضل للإيرانيين

وكالات الأنباء

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن بلاده ستواصل العقوبات على إيران لحين العدول عن سلوكها الدولى، مؤكداً فى مؤتمر صحفى منذ قليل أن واشنطن تريد حياة أفضل للإيرانيين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى أن واشنطن تسعى مع شركائها الدوليين لتعويض النقص المتوقع فى سوق النفط بعد تراجع الانتاج الإيرانى، موضحا أن الولايات المتحدة لن تعطى فترة سماح بعد انتهاء إعفاءات النفط الإيراني في 1 مايو.

وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة لم تدعم أى جماعة خارجية ضد إيران.