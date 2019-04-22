وقال "جاويد" إثر اجتماع مع شرطة الحدود البريطانية والوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة ، فى الأول من يناير الماضى: "اتخذت قرارا اليوم بإعادة نشر اثنتين من أكبر سفن قوة الحدود في جنوب شرق إنجلترا".

يذكر أن الوزير البريطانى قطع أجازته في جنوب إفريقيا، وقتها بعدما وصف وصول المهاجرين إلى السواحل البريطانية بأنه "حدث جلل".