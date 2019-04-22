أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل ،أن بريطانيا أوقفت 36 مهاجرا غير شرعيا فى بحر المانش بينهم إيرانيون وعراقيون.
وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، أعلن عن تعزيز الدوريات في بحر المانش، بداية العام الجارى من أجل التصدى لتزايد محاولات العبور التى يقوم بها مهاجرون بواسطة زوارق صغيرة، وذلك بعد توافق مع فرنسا على "خطة تحرك معززة".
وقال "جاويد" إثر اجتماع مع شرطة الحدود البريطانية والوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة ، فى الأول من يناير الماضى: "اتخذت قرارا اليوم بإعادة نشر اثنتين من أكبر سفن قوة الحدود في جنوب شرق إنجلترا".
يذكر أن الوزير البريطانى قطع أجازته في جنوب إفريقيا، وقتها بعدما وصف وصول المهاجرين إلى السواحل البريطانية بأنه "حدث جلل".
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة