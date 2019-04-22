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الإثنين، 22 أبريل 2019 08:01 ص
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"بركة غليون.. مصر تنتج".. مشروع تخرج لإعلام بنى سويف يناقش اقتصاد الثروة السمكية

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:00 ص
"بركة غليون.. مصر تنتج".. مشروع تخرج لإعلام بنى سويف يناقش اقتصاد الثروة السمكية مشروع التخرج
كتب الأمير نصرى
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قدم مجموعة من شباب الإعلاميين بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة بنى سويف قسم العلاقات العامة، مشروع تخرج، يناقش أهمية مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى، وهو أحد مشاريع الثروة السمكية التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يتناول مشروع طلاب كلية الإعلام والذى تدعمه جامعة بنى سويف، أهمية الثروة السمكية لدفع عجلة الاقتصاد ويتناول بشكل خاص مكاسب الاستزراع السمكى بعدما وصل إنتاج "بركة غليون" لـ 120 ألف طن سنوياً.

تقوم فكرة مشروع التخرج على تناول ابعاد مشروع "بركة غليون" الاقتصادية كمشروع للاستزراع السمكى يساهم فى سد الفجوة الغذائية فضلًا عن التصدر للخارج وتوفير فرص عمل للشباب.

وقدمت كلية الاعلام العديد من التسهيلات لتقديم هذا المشروع وتحديدًا : الدكتور محمد زين عميد كلية إعلام بنى سويف ، الدكتورة أمانى ألبرت وكيلة كلية الاعلام لشئون الطلاب ، الدكتورة ياسمين محمد كمشرف عام على مشاريع التخرج ، بسنت أحمد كمشرف خاص على مشروع، "غليون.. مصر تنتج"‘ حيث سهلوا المهمة على فريق المشروع من خلال إنجاز التصريحات اللازمة للتصوير والتسجيل والمساعدة فى الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لتكميل المشروع، ومتابعة الفريق خطوة بخطوة لإتمام المشروع بصورة تليق بهذا المشروع العملاق.

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