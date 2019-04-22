بدء فرز الأصوات بسفارة مصر فى واشنطن بختام فعاليات الاستفتاء

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بدأ فرز الأصوات فى ختام اليوم الثالث والأخير من فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية بواشنطن.

وشارك أبناء الجالية المصرية من أعمار مختلفة ومن ولايات متفرقة فى عملية التصويت التى استمرت 3 أيام منذ يوم الجمعة الماضى وحتى أمس الأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وشهدت مقار التصويت سواء فى واشنطن ـ مقر السفارة المصرية ـ بالإضافة إلى القنصليات الأربع فى مدن نيويورك وشيكاجو ولوس أنجيلوس وهيوستون كثافات واضحة من المشاركة على مدى 12 ساعة يوميا حضرت فيها الكثير من الأسر بكاملها بما فى ذلك الأطفال، فضلا عن كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.