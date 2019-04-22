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بدء عملية الفرز بمدرسة فتحية بهيج فى عابدين.. صور

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:25 م
بدء عملية الفرز بمدرسة فتحية بهيج فى عابدين.. صور بدء عملية الفرز
كتب على الكشوطى
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أغلق باب التصويت فى مدرسة فتحية بهيج بمنطقة عابدين، وبدأت عملية فرز أصوات المصوتين داخل اللجنة. 
 
 
وأجريت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
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