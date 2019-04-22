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بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للثقافة

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:27 م
بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين كلٍ من: الكاتب يوسف القعيد، والدكتور مصطفى فريد الرزاز، والدكتورة نبال السيد منيب، كأعضاء فى المجلس الأعلى للثقافة من بين المُشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وذلك اعتبارًا من 21 إبريل 2019 وحتى 15 يونيو 2020.  

 

كما وافق رئيس الوزراء على تجديد تعيين عددٍ من أعضاء المجلس الأعلى من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وذلك لمدة عامين، وهُم: الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، والدكتور أحمد على مرسى، والدكتور أحمد مجدى حجازى، والمستشارة تهانى الجبالى، والدكتور جابر عصفور، والمخرج داود عبد السيد، والدكتور راجح داود، والدكتور سعد الدين الهلالى، والسفير سيد عبد الرؤوف الريدى، والدكتور سيد التونى، والدكتور على الدين هلال، والدكتور على محمود رضوان، والكاتب فاروق جويدة، والدكتور فتحى أبوعيانه، والدكتور فوزى فهمى، والدكتورة ليلى تكلا، والدكتور إسماعيل سراج الدين، والكاتب محمد سلماوى، والدكتور صلاح فضل، والدكتور محمود صبرى الشبراوى، والدكتورة مشيرة خطاب، والدكتور مُراد وهبة، والدكتور مصطفى الفقى، والكاتب مكرم محمد أحمد، والدكتور ممدوح الدماطى، والكاتب نبيل عبد الفتاح.

 


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