الوطنية للانتخابات: نتقدم بالشكر للشعب والقضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

توجه المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، بالشكر والعرفان للشعب المصرى ، فقد كان خروجهم للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور معبرا عن إرادتهم والتى دحرت دعوات المقاطعة فى هذا المحفل العظيم.

وأضاف الشريف ، فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا ، أنوجه بالشكر للقضاة الذين بذلوا الجهد فى الإشراف على الاستفتاء فقد أداروا العمل باخلاص، وأيضا تحية واجبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة فهم درع العملية الاستفتاء وقد واصلوا الليل بالنهار لإتمام ذلك المحفل الانتخابى

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.