الوطنية للانتخابات: ضبط شخص حاول إبطال صندوق انتخابى يذكرنا بمحاولات التربص بالوطن

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أنه تم ضبط شخص ما فى مدرسة نبيل الوقاد بالنزهة حاول ابطال صندوق انتخابى بالمدرسة

وأضاف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا ، أنه تم تحرير مذكرة بذلك ووقائع أخرى ، وهذه الواقعة تذكرنا بمدى التربص بهذا الوطن ومحاولة تشويه هذه العملية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.