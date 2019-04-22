الوطنية للانتخابات: تسلمنا اليوم نتائج تصويت المصريين بالخارج من وزارة الخارجية

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، بالأمس انتهى تصويت المصريين بالخارج ، وجميع السفارات أرسلت النتائج لوزارة الخارجية ، وقد تسلمت الهيئة اليوم نتائج تصويت المصريين بالخارج ، مضيفا أن الهيئة الوطنية ، لم تتخذ قرار بمد ساعات التصويت حتى الآن ، ولكن التصويت ممتد لاخر ناخب بالمجمع الانتخابى .

وأكد الشريف ، فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا ، أن اليوم هو اخر أيام الاستفتاء ، وأنه لا صحة لتمديد التصويت ليوم رابع ، مؤكدا وجود كثافة فى المشاركة اليوم

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.