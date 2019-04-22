الوطنية للانتخابات: التعديلات الدستورية ستكون نافذة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن التعديلات الدستورية ستكون نافذة عقب اعلان نتيجة الاستفتاء ، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفى للهيئة لاستعراض سير اليوم الثالث والأخير لعملية الاستفتاء ، أن نتيجة الاستفتاء لا تستلزم نسبة معينة من المشاركة وإنما يتم حسابها بالأصوات الصحيحة المشاركة.

وأضاف الشريف ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن نتيجة الاستفتاء للمصريين فى الخارج، مع إعلان نتائج الاستفتاء للمصريين فى الداخل ، منوها أن النتائج ستكون مجمعة شاملة الداخل والخارج ، وذلك خلال مؤتمر صحفى ستعقده الهيئة خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء وفقا للقانون ، مشيرا الى

أن الهيئة تسلمت اليوم نتائج المصريين فى الخارج من وزارة الخارجية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.