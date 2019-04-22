الوطنية للانتخابات: أغلب اللجان ظلت أبوابها مفتوحة خلال ساعة " الراحة "

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، إن أغلب اللجان الانتخابية ظلت أبوابها مفتوحة خلال ساعة الراحة المقررة للقضاة ، تطبيقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف الشريف ، خلال مؤتمر صحفى منعقد حاليا ، أن ساعة الراحة هى منحة للقاضى من القانون ، والهيئة الوطنية حين رأت لها هذه المشاركة من المواطنين الكثيفة بالتالى من الممكن أن يكون هناك ما يعرقل تصويتهم لذلك قررت استمرار العمل فى ساعة الراحة، مضيفا أن الهيئة رصدت اليوم كثافات كبيرة فى المشاركة فى الاستفتاء ، مشيرا إلى أن الهيئة دعمت عدد من اللجان فى القاهرة والجيزة والشرقية وقنا وفى عدد من المحافظات الأخرى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.