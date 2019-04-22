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الإثنين، 22 أبريل 2019 05:42 م
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الهند: درسنا تداعيات قرار فرض عقوبات على واردات النفط الإيرانية

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:30 م
الهند: درسنا تداعيات قرار فرض عقوبات على واردات النفط الإيرانية النفط
أ ش أ
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أعلنت مصادر بالحكومة الهندية، اليوم الاثنين، أن الحكومة درست تداعيات القرار الأمريكي الذي سيفرض عقوبات اقتصادية على 8 بلاد، من بينها الهند، في حال عدم وقف استيراد النفط الإيراني. 
وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن القرار الأمريكي ربما يكون له تأثيرات على أمن الطاقة في الهند.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أعلنت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار استثناءات على العقوبات المفروضة على استيراد النفط الخام الإيراني والتي من المفترض أن ينتهي مفعولها في مايو القادم؛ حيث يهدف القرار إلى جعل نسبة الصادرات النفطية الإيرانية صفر.
وأضافت الشبكة أن الدول الثمانية المنوطة بتوقيع العقوبات عليها هي اليابان وتركيا والصين واليونان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وتايوان والهند.
يذكر أن أمريكا أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في نوفمبر الماضي، في استكمال لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني التاريخي في مايو من العام المنصرم.


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