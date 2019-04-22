video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها بسبب خلافات ببولاق

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:57 م
النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها بسبب خلافات ببولاق تشريح جثة_صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

مرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة "صفاء.ت" 48 سنة، ربة منزل، والتى لقت مصرعها على يد زوجها، بعد وصلة تعذيب، بسبب خلافات  زوجية بينهما ببولاق الدكرور.

كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الرابع من العمر وقد عثر عليها ملقاة بغرفة نومها، وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي بالجبهة وآثار حرق بالقدم اليمنى، وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة من جسدها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي أفادوا فيه تعدى محام بالضرب على زوجته مما أدي إلى وفاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة  المجنى عليها.

وكشفت التحريات أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجنى عليها، بسبب خلافات زوجية بينهما، فاعتدى عليها بالضرب بقطعة خشبية، مما أسفر عن  إصابتها بجروح بمناطق متخلفة في جسدها، ومن ثم وفاتها.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تصرح بدفن وتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة بكرداسة

النيابة تأمر بتشريح جثة سائق "توك توك" عثر عليه مقتولًا بطلق ناري بالبدرشين

نيابة مصر القديمة تأمر بتشريح جثة تاجر مخدرات توفى داخل الحجز

اخبار الحوادث

حوادث

قتل

محام

بولاق

الجيزة

تعذيب

خلافات زوجية




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة