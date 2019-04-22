النائب الديمقراطى الأمريكى مولتون يعلن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية 2020

واشنطن (أ ش أ)

أعلن النائب الديمقراطى الأمريكى سيث مولتون، اليوم الاثنين، اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة 2020.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن مولتون برز كقائد للديمقراطيين، وكان قد نافس رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى على رئاسة المجلس فى الخريف الماضي.

وقال مولتون فى مقطع فيديو مصور إنه سوف يخوض الانتخابات الرئاسية لأنه يتعين هزيمة (الرئيس الأمريكى الحالى) دونالد ترامب، مضيفا "إننى أريد هزيمة دونالد ترامب لأننى أحب هذا البلد".

وأشار موقع الحملة الانتخابية لبولتون إلى أنه سوف يسافر إلى الولايات التى تقوم بالتصويت المبكر، ومنها ولايات نيو هامبشاير وساوث كارولينا وأيوا خلال الأسبوع الجارى.