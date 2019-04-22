المحكمة العليا بأفغانستان تسمح لغني بالبقاء رئيسا حتى الانتخابات

رويترز

قال مسؤولون إن المحكمة العليا بأفغانستان قضت بإمكانية بقاء الرئيس أشرف غنى فى منصبه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة والمقرر إجراؤها بعد انتهاء ولايته الشهر المقبل.

وتأجلت الانتخابات، التى كان من المفترض أن تجرى فى أبريل هذا العام، مرتين لإتاحة المزيد من الوقت لتنظيم الاقتراع. وكان التأجيل الأول حتى يوليو والثانى حتى 28 سبتمبر أى بعد انقضاء ولاية غنى بكثير، إذ تنتهى رسميا يوم 22 مايو.

ووسط انقسام متزايد فى كابول، طالب ساسة من المعارضة بتنحيه فور انتهاء ولايته وإفساح المجال لحكومة مؤقتة للإشراف على محادثات السلام مع حركة طالبان. واستبعد غنى هذا الخيار فى ظل سعيه لولاية ثانية.

وأكد مسؤولون حكوميون، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، قرار المحكمة. وقال المكتب الإعلامى للقصر الرئاسي في بيان إن بقاء الحكومة في السلطة لستة أشهر أخرى يتماشى مع ما حدث قبل انتخابات عامي 2009 و2014.

وكانت قناة أريانا التلفزيونية أول من أورد النبأ أمس الأحد، نقلا عن وثيقة للمحكمة تقضي بأن الدستور يسمح للرئيس بالبقاء في السلطة لحين إجراء الانتخابات.