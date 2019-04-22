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اللجنة العامة بإسنا الأقصر تجمع أصوات اللجان الفرعية تمهيداً لإعلان النتيجة

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:17 م
اللجنة العامة بإسنا الأقصر تجمع أصوات اللجان الفرعية تمهيداً لإعلان النتيجة
الأقصر – أحمد مرعى
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بدأت اللجنة العامة للإنتخابات بمحكمة مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، عملية فرز وتجميع الأصوات من اللجان الفرعية، وذلك بقيادة المستشار عبدالغفار خضر رئيس اللجنة، وعضوية كل من المستشار أسامة ابراهيم، والمستشار حسنى نور الدين، والمستشار عبد الرسول كريم، والمستشار الشافعى صالح، وذلك تمهيداً لإعلان نتيجة المدينة بالكامل عقب نهاية الفرز بالكامل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

 

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 


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