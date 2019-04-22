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الشباب يلتقطون صورا تذكارية مع قوات الجيش والشرطة بلجان الاستفتاء فى المرج ـ صور

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:05 ص
الشباب يلتقطون صورا تذكارية مع قوات الجيش والشرطة بلجان الاستفتاء فى المرج ـ صور الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء
كتب ــ أحمد حسنى
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شهدت لجان منطقة المرج، زحاما شديدا من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى أخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ونظمت السيدات عددا من الطوابير نظرا للزحام الكبير على اللجان.
 
كما تواجد الشباب بكثافة أمام اللجان، واحتفلوا بالتقاط الصور التذكارية مع جنود القوات المسلحة والشرطة بعد الإدلاء بأصواتهم.
 
 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
وذكرت أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (1)
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (1)

الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (2)
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (2)

الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (3)
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (3)

الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (4)
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (4)

الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (5)
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (5)

الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (6)
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (6)

الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (7)
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (7)

الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (8)
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (8)

الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (9)
الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الاستفتاء (9)
 
 
 
 

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