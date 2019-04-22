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الإثنين، 22 أبريل 2019 11:57 ص
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الشباب يحتشدون فى طوابير أمام لجان الأميرية بثالث أيام الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:29 ص
الشباب يحتشدون فى طوابير أمام لجان الأميرية بثالث أيام الاستفتاء الشباب أمام لجان الاستفتاء
كتب إبراهيم أحمد
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شهدت لجنة مدرسة الشئون الاجتماعية فى الأميرية، حشد كبير من الشباب اللذين توافدوا للمشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2019.
 
وحرص عشرات الشباب، على تنظيم طوابير أمام المدارس امتدت خارج المدارس منتظرين مشاركتهم فى الاستفتاء.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 

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