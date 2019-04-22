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الإثنين، 22 أبريل 2019 02:39 م
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الرئيس السريلانكى يعين لجنة للتحقيق فى التفجيرات.. ومقتل وإصابة 67 أجنبيا

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:01 م
الرئيس السريلانكى يعين لجنة للتحقيق فى التفجيرات.. ومقتل وإصابة 67 أجنبيا الشرطة فى سريلانكا
كولومبو(أ ش أ)
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عيّن الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء للتحقيق فى حوادث التفجير التى وقعت فى جميع أنحاء البلاد فى الاحتفالات بعيد الفصح أمس الأحد.

وأشارت وكالة الأنباء السريلانكية "أدا ديرانا" أن اللجنة سيرأسها قاضى المحكمة العليا فيجيت مالالجودا، والمفتش العام السابق للشرطة ن. ك. إلانجاكون ووكيل وزارة سابق بادماسيرى جايامان، وسوف تبحث اللجنة أسباب الأحداث المأساوية وخلفياتها، وسوف تدرس اللجنة الأسباب الأخرى التى مهدت الطريق لهذه الحوادث أيضًا، كما ستقدم اللجنة تقريرها للرئيس فى غضون أسبوعين .

 كما سيلتقى رئيس سريلانكا، مايتريبالا سيريسينا، السفراء الأجانب، والمفوضين الساميين فى بلاده - فى وقت لاحق - لشرح الحالة السائدة فى البلاد، وطلب المساعدة من المجتمع الدولى.

وذكرت وكالة أنباء "أدا ديرانا" السريلانكية، أن الرئيس أصدر تعليمات للشرطة باتخاذ مزيد من الإجراءات فى أعقاب التفجيرات التى وقعت أمس الأحد، فى العاصمة (كولومبو ) ومناطق أخرى.

وأشارت الى أنه تم اتخاذ هذا القرار بتعزيز سلطة الشرطة والقوات لضمان سلامة البلاد والمواطنين.

وقرر مجلس الأمن القومى فى البلاد نشر مواد مكافحة الإرهاب فى لوائح الطوارئ اعتبارًا من منتصف الليل فيما أفادت أجهزة الاستخبارات بأن منظمات إرهابية دولية تقف وراء سلسلة التفجيرات التى شهدتها البلاد.

وأصدر الرئيس سيريسينا تعليمات إضافية لتشديد الأمن فى جميع الكنائس "الكاثوليكية " وتنفيذ برنامج أمنى مشدد.

يذكر أن الحكومة أعلنت أن غدا الثلاثاء، يوم للحداد الوطنى على سلسلة التفجيرات القاتلة التى هزت البلاد فى عيد الفصح وخلفت ما يقرب من 290 قتيلا ونحو 500 مصاب.

من جهته أعلن وزير السياحة السريلانكى جون أماراتونجا اليوم الاثنين، أن حصيلة الضحايا الأجانب جراء سلسلة التفجيرات التى هزت البلاد أمس الأحد، بلغت 39 قتيلا و28 مصابا.

وقال أماراتونجا -حسبما نقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية- إن وزارته تعمل عن كثب مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المحلية السريلانكية لضمان إتمام التعاملات الرسمية المتعلقة بالضحايا فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن الحكومة وقطاع السياحة قاما بكل ما فى الإمكان لضمان سلامة الموجودين فى البلاد.

 

 


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