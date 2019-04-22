الديلى تليجراف: الأمير هارى وميجان ربما ينتقلا للعيش بأفريقيا بعد مولودهما

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف أن دوق ودوقة ساسكس، الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، قد يتخذا خطوة كبيرة للعمل والعيش فى إفريقيا بعد ولادة طفلهما الأول، حيث يعمل هارى وأخوه الأكبر، الأمير ويليام، على فصل حياتهم بعد تقارير عديدة تحدثت عن توترات داخل قصر بلكنجهام منذ زواج الأمير الأصغر من ماركل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكترونى، الأثنين، أن دوق ودوقة ساسكس، الذين هما بالفعل رئيس ونائب رئيس صندوق الكومنولث، ناقشا مع مستشارين دور دولى "مفصل" للمرحلة التالية من عملهم فى العائلة المالكة.

وتشير الديلى تليجراف أن التخطيط لهذه الخطوة لا يزال فى مراحله الأولى، حيث ينتظر الزوجان ولادة طفلهما الأول وما سيطرأ على حياتهم بعد الولادة، ومن ثم يتشاورا مع فريقهم فى أفضل السبل لإحداث تأثير إيجابى فى الكومنولث.