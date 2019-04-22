الدفاع الروسية: واشنطن وراء تعطيل منشآت الطاقة فى فنزويلا

موسكو أ ش أ

اتهم نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين الولايات المتحدة الأمريكية، بالوقوف وراء حالات التعطل الكثيف لمرافق الطاقة الكهربائية فى فنزويلا .

وقال فومين فى تصريح صحفى اليوم الاثنين لقناة "أر تي"، إن واشنطن لا تقف مكتوفة الأيدى بشأن ممارسة الضغوط على فنزويلا"، مضيفا " أن الولايات المتحدة تستخدم على نطاق واسع أدوات الحروب الهجينة والثورات الملونة وإعداد قادة للحركات المتطرفة".

وأكد فومين أن الأعطال المتكررة فى منشآت الطاقة فى فنزويلا هى من تخطيط الولايات المتحدة بهدف زيادة درجة تفاقم الأزمة الحالية وخاصة الأزمة الاقتصادية فى هذا البلد.

يذكر أن 23 إقليما من أقاليم فنزويلا تعرض لانقطاع إمدادات الطاقة فى مارس الماضي. وأعلنت شركة الكهرباء الفنزويلية أن الظلام الذى ساد البلاد ناجم عن حادث فى محطة" سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.