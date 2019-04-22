التنمية المحلية: غرف العمليات تواصل عملها حتى غلق باب التصويت على الاستفتاء

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استمرار عمل غرف العمليات فى الوزارة والمحافظات التى تم تشكيلها لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى غلق باب التصويت على الاستفتاء مساء اليوم.

وأوضح شعراوى، أنه يتابع على مدار اليومين الماضيين سير العمل فى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه على مدار الساعة يتم التأكد من توفير كافة اللوجستيات اللازمة لعمل اللجان فى جميع المحافظات فى سهولة ويسر وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين فى إدلائهم بأصواتهم فى لجانهم الانتخابية والتأكد من توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.