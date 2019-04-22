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" التنمية المحلية": استمرار الاستفتاء فى 9 محافظات لوجود مواطنين باللجان

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:57 م
" التنمية المحلية": استمرار الاستفتاء فى 9 محافظات لوجود مواطنين باللجان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أعلنت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، استمرار أعمال الاستفتاء على الدستور فى عدد من اللجان بـ 9 محافظات، بسبب وجود مواطنين داخل اللجان.

وأكدت الوزارة فى بيان منذ قليل، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يتابع من غرفة عمليات الوزارة ، عملية انتهاء أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإدلاء المواطنين المتواجدين فى اللجان بالمحافظات بأصواتهم .

وتابع البيان:"أجرى اللواء محمود شعراوى مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين للاطمئنان على إغلاق اللجان وسير عمليات الفرز، ورصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية استمرار أعمال التصويت على التعديلات الدستورية فى أكثر من ٩ محافظات بالجمهورية حتى الآن ، مشيرة الى أنه  من بين هذه المحافظات "المنوفية وبنى سويف والبحيرة والمنيا والشرقية وأسيوط والفيوم والقليوبية والدقهلية".

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.


ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، وتنتهى اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

 


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