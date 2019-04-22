البعثة الدولية ترصد تضاعف معدلات المشاركة بشكل كبير مقارنة بأول يومين للاستفتاء

كتب عبد اللطيف صبح

أصدرت البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية تقريرا ضمن سلسلة من التقارير اليومية لمستجدات عملية الاستفتاء على الدستور، وذلك استكمالا لأعمال البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية – مصر 2019-، لليوم الثالث على التوالي.

وتشارك البعثة في متابعة الإستفتاء من خلال وفد قوامه 69 عضو، ينتشرون في 14 محافظة مصرية، حيث يضم التحالف 4 منظمات "دولية ومحلية من ثلاث قارات وهي منظمات إيكو" من اليونان، ومنتدى جالس من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.

وفقاً لمشاهدات وفود البعثة الدولية، إلى جانب المتابعة الميدانية للمتابعين المحليين المنتشرين في أربعة عشرة محافظة مصرية، فقد تم ملاحظة الآتي:

رصدت البعثة في محافظة القاهرة تضاعف معدلات المشاركة بشكل كبير مقارنة بأول يومين من أيام التصويت، حيث تم رصد طوابير من المواطنين أمام " لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم صالح بالمطرية"، وفي معظم مدارس حلمية الزيتون، كما لفت الانتباه خروج مسيرات جماعية للمشاركة في عملية التصويت في عدة شوارع بمدينة نصر، وكذلك في مدينة السلام، وبالأخص في لجنة "مدرسة السيدة سمية".

وفي الفيوم، وبرغم ضعف الإقبال أول وثاني أيام الاقتراع، شهد اليوم الثالث ارتفاع معدلات المشاركة في مركزي اطسا، خاصة في قرية "الغرق" التي شهدت انتشار "تكاتك" وسيارات تقل المواطنين بشكل مجاني للجان الاقتراع، وفي مركز الفيوم ارتفعت أيضاً معدلات المشاركة بشكل ملحوظ في قرى المركز، وبالأخص في لجان قرية "سنوفر"، كما ارتفعت المشاركة في مركز يوسف الصديق، وخاصة في لجان "مدرسة سيد الخضر".

وفي بورسعيد، شهد حي المناخ إقبالا كبيرا من الموظفين والعمال خلال ساعات الراحة لديهم، حيث توافدوا بشكل جماعي للجان الاقتراع.

وفي المنوفية ارتفعت المشاركة بشكل ملحوظ في مراكز "أشمون، منوف"، ولا زال الإقبال متوسط في مركز شبين الكوم.

وفي سوهاج، اختلف الوضع بشكل واضح عن الأيام الماضية، حيث ارتفعت المشاركة في لجان مركز طما، وبالأخص في قرية "مشطا"، وفي كفر الشيخ، تزايد الإقبال في دائرة قسم أول كفر الشيخ، وتوافد المئات من المواطنين أمام لجنة "الشهيد السلام رقم 12".

وجدير بالملاحظة انتشار الأغاني الوطنية والسيارات في عدة محافظات لنقل الناخبين إلى مقار الاقتراع، وكذلك انتشار مظاهر الاحتفالات بالتعديلات الدستورية أمام بعض اللجان، وتشيد البعثة بتسهيل إجراءات دخول المتابعين الدوليين لجميع مقار اللجان الانتخابية هذا اليوم، وحُسن استقبالهم وممارسة أعمالهم بحرية.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.