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الاتحاد الأوروبى يحث الرئيس الأوكرانى المنتخب على تطبيق إصلاحات

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:39 م
الاتحاد الأوروبى يحث الرئيس الأوكرانى المنتخب على تطبيق إصلاحات
رويترز
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هنأ الاتحاد الأوروبى الرئيس الأوكرانى المنتخب رسميا اليوم الاثنين لكن التكتل أوضح أنه يتوقع من الممثل التلفزيونى الكوميدى فلاديمير زيلينسكى متابعة تنفيذ إصلاحات متعثرة بما فيها مكافحة الفساد.

وأشاد رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فى خطاب مشترك بإجراء الانتخابات رغم بقاء أجزاء من أوكرانيا تحت سيطرة قوات موالية لروسيا. وأرسل المسؤولان الخطاب المشترك فى الوقت الذى تأكد فيه تحقيق زيلينسكى فوزا ساحقا على الرئيس الحالى بترو بوروشينكو.

لكنهما شددا على أن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل تقطعه قبل الوفاء بمطالب الشعب بالسلام والديمقراطية والرخاء بعد 5 سنوات من انتخاب بوروشينكو عقب ثورة على سلفه الموالى لموسكو.

وكتب توسك ويونكر فى الخطاب "تحقق الكثير من التقدم فى السنوات الخمس التى مرت منذ ثورة الكرامة فى أوكرانيا... لكن يبقى هناك الكثير لإنجازه للوصول إلى أوكرانيا سلمية وديمقراطية ومزدهرة كما طالب مواطنوها".

وأضافا "يمكنكم الاعتماد على الدعم القوى من الاتحاد الأوروبى لمساعى الإصلاح فى أوكرانيا بما يشمل ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على الاستقرار في النظام المالي الكلي والسعي لتحقيق إصلاحات ضرورية في قطاع الطاقة".

واقترح توسك ويونكر عقد اجتماع في وقت قريب مع الرئيس الأوكراني الجديد وقالا إن من شأن اتخاذ خطوات إضافية لتطبيق اتفاق تجاري وسياسي مع الاتحاد الأوروبي أن يوفر مساعدة "حيوية" للبلاد.

وأضافا لزيلينسكي "بوسعك أيضا الاعتماد على الدعم المستمر والراسخ من الاتحاد الأوروبي لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

 

 

 


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